Российский актер Григорий Антипенко, сыгравший в сериале «Не родись красивой» главного героя – Андрея Жданова, рассказал о крайне неприятном инциденте, который с ним произошел

Сейчас Антипенко – успешный популярный актер, но так было не всегда. В 90-х, чтобы прокормить себя и семью, тогда еще молодой Антипенко был вынужден устроиться работать продавцом. Но в первый же день с ним произошло ЧП, которое едва не стоило ему жизни, пишет "Стархит".

«Одну ночь попытался поработать в палатке торговой. И в эту ночь меня избили так! Так долго это потом заживало на моем лице», — рассказывает 46-летний Григорий.

Эту ситуацию он воспринял, как знак, что больше не следует заниматься подобной деятельностью С тех с коммерцией Антипенко завязал

«Это было так внятно сказано, что я задумался», — говорит актер.

После случившегося он всерьез обратил внимание на актерскую профессию, и преуспел в этом деле, хотя, изначально больше думал о режиссуре.

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