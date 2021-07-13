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Взрыв газа прогремел в российском курортном городе Геленджик

Как передает Politeka.net, подробности происшествия сообщает Telegram-канал "Lifeshot".

По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек, ещё двое пострадали.

Взрыв произошёл в гостинице "Азалия". На опубликованных кадрах с места событий видно, что в здании уже работают спасатели.

Возле гостиницы также находятся полицейский и работники "скорой".

Позже появилась информация о четырех пострадавших, один погиб, еще один находится под завалами.

Стоит отметить, что основной причиной взрывов бытового газа является нарушение требований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов. Обычно утечки газа происходят в результате пробоя гибкого шланга, соединяющего газопровод с плитой или засорения горелки.