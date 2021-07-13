Взрыв газа прогремел в российском курортном городе Геленджик
Как передает Politeka.net, подробности происшествия сообщает Telegram-канал "Lifeshot".
По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек, ещё двое пострадали.
Взрыв произошёл в гостинице "Азалия". На опубликованных кадрах с места событий видно, что в здании уже работают спасатели.
Дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью в стильном образе на прогулке: "Красавицей растет"
Повалий смутила видом, показав "новое" лицо крупным планом: "Хирург перестарался"
Трагедией завершились поиски мальчика, которого потеряли на пляже: "Отдыхал с родными"
Лилия Ребрик поразила видом в купальнике с прозрачной вставкой: "Ну блин, как-то не комильфо"
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Возле гостиницы также находятся полицейский и работники "скорой".
Позже появилась информация о четырех пострадавших, один погиб, еще один находится под завалами.
Стоит отметить, что основной причиной взрывов бытового газа является нарушение требований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов. Обычно утечки газа происходят в результате пробоя гибкого шланга, соединяющего газопровод с плитой или засорения горелки.
Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники
Как сообщала Politeka ранее, восемь авиабомб времен Второй мировой обнаружили под Киевом: спасатели сделали предупреждение
Кроме того Politeka писала, о том, что мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места