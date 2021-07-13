Трем знакам Зодиака придется несладко в эпицентре лета

Их будут преследовать неудача за неудачей, все будет валиться из рук. У них ожидается довольно сложный и напряженный период. Возможны конфликты, ссоры, отсутствие понимания и срывы планов.

Астрологи рассказали, кто эти лузеры эпицентра лета и как им пережить болезненный период, пишет gsminfo.

Овен

Овны в июле могут почувствовать усталость и даже ностальгию. Могут также возникнуть проблемы со здоровьем сердца. Потому представителям этого знака следует меньше волноваться, тогда они смогут прожить этот месяц счастливо и спокойно.

Лев

Неприятности могут подстерегать Львов, которые месяц проведут в бесконечном самоанализе и будут критиковать себя. Астрологи рекомендуют завести дневник, чтобы отдавать эмоции бумаге, ее потом можно будет сжечь, таким образом отпустив проблему.

Стрелец

Конфликты в ближайшее время могут сделать жизнь Стрельцов более сложной. Постарайтесь просто расслабиться. Стрельцам придется пережить череду жизненных перемен. Даже если им будет сложно прощаться с прошлым, стоит понимать, что без этого никак.

Напомним, что три знака Зодиака ждет сплошной праздник в июле.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака получат возможность разбогатеть в июле.

Также Politeka писала, что три знака Зодиака преодолеют трудности в июле.