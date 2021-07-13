На Житомирщине ребенок получил огнестрельное ранение

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Инцидент произошел 12 июля - в местную больницу попал 9-летний мальчик со сквозным огнестрельным ранением.

Сначала полицейским сообщили, что ребенка ранили во время прогулки у реки. Однако позже выяснилось, что мальчика подстрелили в родительском доме - там правоохранители обнаружили пулю калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

Под подозрением оказался военнослужащий и друг семьи, который накануне приехал погостить из столицы.

У пострадавшего мальчика простреленный позвоночник, желудок и селезенка. Сейчас его жизнь в руках медиков.

Не так давно на Житомирщине подростковые игры обернулись бедой - 11-летнего мальчика привезли в больницу с пулевым ранением из пневматического ружья.

Как сообщили в полиции области, в него выстрелил 13-летний друг. К счастью, пострадвший жив - его прооперировали в метсной больнице.

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