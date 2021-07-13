Масштабный пожар забрал десятков людей
Пожар произошел вечером 12 июля в больнице для пациентов с коронавирусом "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар.
По предварительной информации, там из-за жары взорвался баллон с кислородом. Пламя почти сразу охватило все корпуса учреждения, сообщил телеканал Al Arabiya.
Уже известно о 77 погибших.
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В стране объявлен траур по погибшим. В правительстве Ирака уже поручили создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии.
Стоит отметить, что основные причины пожаров это неосторожное обращение с огнем – более 33%, аварийный режим работы электрического оборудования и сетей – более 34% и нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования – более 22%.
Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.
Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.
Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.