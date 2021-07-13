Погибших все больше

Масштабный пожар забрал десятков людей

Пожар произошел вечером 12 июля в больнице для пациентов с коронавирусом "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар.

По предварительной информации, там из-за жары взорвался баллон с кислородом. Пламя почти сразу охватило все корпуса учреждения, сообщил телеканал Al Arabiya.

Уже известно о 77 погибших.

В стране объявлен траур по погибшим. В правительстве Ирака уже поручили создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии.

Стоит отметить, что основные причины пожаров это неосторожное обращение с огнем – более 33%, аварийный режим работы электрического оборудования и сетей – более 34% и нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования – более 22%.

Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.

Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.

Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.