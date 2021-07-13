На Винничине произошла авария с участием беременной женщины

Как передает Politeka.net, подробности ДТП сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Трагедия произошла под вечер, 12 июля - на автодороге произошло столкновение "ВАЗа" и "BMW X-6".

В результате удара иномарку выбросило на обочину дороги, где стояли две женщины 54 и 64 лет.

Они обе погибли на месте. Еще одну женщину госпитализировали в больницу

"За рулем иномарки находилась 26 – летняя беременная женщина. Ее и 38-летнего водителя «ВАЗа» госпитализировали в тульчинскую больницу", - сообщили в полиции.

Стоит отметить, что только за 2020 год на украинских дорогах погибли 950 человек, а 8464 - получили увечья различной степени тяжести.

Больше всего аварий произошло в Киеве - 11 298. В лидерах - также Одесская (4105 ДТП), Киевская (3456), Днепропетровская (3423) и Харьковская (3326) области.

К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.