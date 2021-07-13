На Винничине произошла авария с участием беременной женщины
Как передает Politeka.net, подробности ДТП сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Трагедия произошла под вечер, 12 июля - на автодороге произошло столкновение "ВАЗа" и "BMW X-6".
В результате удара иномарку выбросило на обочину дороги, где стояли две женщины 54 и 64 лет.
Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."
Состояние МакSим внезапно ухудшилось, подруга раскрыла подробности: «Она сейчас находится в…»
Трагедией завершились поиски мальчика, которого потеряли на пляже: "Отдыхал с родными"
Звезда "1+1" Лидия Таран неожиданно оказалась на больничной койке: "Ну что..."
14-летний участник "Голос.Дети" трагически погиб на железной дороге: "родители купили мопед..."
Они обе погибли на месте. Еще одну женщину госпитализировали в больницу
"За рулем иномарки находилась 26 – летняя беременная женщина. Ее и 38-летнего водителя «ВАЗа» госпитализировали в тульчинскую больницу", - сообщили в полиции.
Стоит отметить, что только за 2020 год на украинских дорогах погибли 950 человек, а 8464 - получили увечья различной степени тяжести.
Больше всего аварий произошло в Киеве - 11 298. В лидерах - также Одесская (4105 ДТП), Киевская (3456), Днепропетровская (3423) и Харьковская (3326) области.
К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.