Во время движения загорелся поезд, в котором находились пассажиры
В одном из вагонов поезда "Одесса-Ковель" произошло возгорание. ЧП случилось, когда состав двигался в северной части Одесской области.
Как сообщило издание Думская, огонь вырвался наружу и был виден из далека.
К тушению огня привлекли силы пожарной команды поезда. В ГСЧС Одесской области уточнили, что возгорание в вагоне смогли потушить собственными силами еще до приезда спасателей.
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Как сообщили спасатели, в результате пожара пострадавших нет. Вагон, где произошло возгорание, отцепили, и поезд продолжил движение.
На данный момент не известно, сколько пассажиров пришлось перевести в другие вагоны из-за возгорания и будет ли предусмотрена для них какая-либо компенсация.
Стоит отметить, что главная причина возгораний в поездах — плохое техническое состояние подвижного состава, отсутсвие запчастей и нарушение норм по их плановым ремонтам. Попросту говоря, "Укрзализниця" не выделят деньги в необходимом количестве на ремонты.
Запчастей закупают только 10% от годовой потребности. В итоге стали нормой случаи, когда локомотив выходит на линию с 1-2, а то и тремя неработающими электродвигателями.
Напомним, трамвай загорелся в Одессе, водитель залез на дерево.
Как Politeka писала, под Днепром горят пассажирские вагоны.
Также Politeka сообщала, сошел с рельсов поезд с пассажирами, много жертв и первые кадры.