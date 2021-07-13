Популярная британская модель и телеведущая Сэм Рэмплин покончила с собой через 18 месяцев после гибели своего сына-подростка

Как сообщает издание Daily Star, 17-летний юноша погиб в ДТП, разбившись на мотоцикле.

Сэм, которая в последнее время отказалась от своей гламурной жизни и работала сиделкой, была опустошена смертью сына Денни и надеялась снова быть с ним в «жизни после смерти".

47-летнюю модель нашли повесившейся у нее дома в испанском городе Малага.

Ее сестра Мишель Томпсон рассказала, что Сэм стала злоупотреблять алкоголем, и говорила, что «скоро увидит Денни».

«У Сэм была очень яркая жизнь. Она была моделью, она работала на телевидении... В ее карьере было много взлетов и падений, некоторые из которых заставили ее чувствовать себя очень плохо. Хотя она была веселой и любящей, были темные времена, когда она чувствовала себя подавленной. Ее горе было безмерным. Она пила алкоголь, но это стало более частым после его смерти. Мы, как семья, всегда чувствовали, что всегда были рядом, чтобы помочь ей пережить темные времена», - говорила сестра погибшей.

У Сэм осталась 27-летняя дочь Саммер Ричардсон.

«Моя сестра Саманта Лесли Рэмплин была мамой двоих детей. Она была прекрасной матерью на протяжении многих лет. Она любила своих двоих детей, дочь Саммер Ричардсон, которой 27 лет, и Денни, которому сейчас было бы 19. К сожалению, два года назад Денни, когда ему было 17 лет, на мотоцикле попал в аварию, которая стоила ему жизни. Трагедия очень сильно ударила по семье, особенно по моей сестре Сэм», - отметила Мишель Томпсон.

Сэм ранее была девушкой голливудского актера Майкла Китона — звезды фильмов Тима Бертона «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается». Она вела голливудское телешоу Tinseltown, а также была финалисткой популярного американского кулинарного реалити-шоу «Адская кухня».

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