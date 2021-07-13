В Киеве 2-летняя девочка упала в бассейн

Как передает Politeka.net, подробности случившегося сообщили в пресс-службе патрульной полиции столицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
Инцидент произошел 11 июля.
"2-летняя девочка упала в бассейн, где ее нашла мать. В отчаянии женщина позвонила в экстренные службы и сообщила, что дочь утонула", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место патрульные застали мать и ее дочь, которая лежала на траве - женщина оказывала ребенку первую помощь.

Правоохранители сразу же бросились ей на помощь. К счастью, девочку удалось "откачать" и отогреть.
Пострадавшую передали медикам.

Стоит отметить, что в Украине за первый месяц лета жертвами трагедий на воде стали около 200 человек, из них 34 ребенка.

Спасатели предупреждают, что нужно тщательно выбирать места для купания и соблюдать правила безопасности во время плавания. Также необходимо постоянно контролировать детей, которые находятся в воде.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.

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