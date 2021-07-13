"2-летняя девочка упала в бассейн, где ее нашла мать. В отчаянии женщина позвонила в экстренные службы и сообщила, что дочь утонула", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место патрульные застали мать и ее дочь, которая лежала на траве - женщина оказывала ребенку первую помощь.

Правоохранители сразу же бросились ей на помощь. К счастью, девочку удалось "откачать" и отогреть.

Пострадавшую передали медикам.