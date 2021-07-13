Стоит отметить, что в Украине за первый месяц лета жертвами трагедий на воде стали около 200 человек, из них 34 ребенка.
Спасатели предупреждают, что нужно тщательно выбирать места для купания и соблюдать правила безопасности во время плавания. Также необходимо постоянно контролировать детей, которые находятся в воде.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.
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Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.