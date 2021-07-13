На Полтавщине без вести исчезла 13-летняя девочка

О пропаже Мирны Тарараки стало известно 7 июля 2021 года - девочка ушла из дома в с. Макуховка и до сих о ее местонахождении ничего не известно, пишет "Служба розыска детей".

Приметы ребенка: выглядит на 13-14 лет, ростом 160-165 см., худощавая, серые глаза, светло-русые волосы.

Одежда: светло-серые джинсы, куртка, белые кроссовки, черный рюкзак.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении Марины - сообщите по номеру 116 000.

Стоит отметить, что в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста, а из самых распространенных причин исчезновения - сложные отношения с родителями из-за того, что дети пытаются доказать свою независимость и самостоятельность.

В полиции говорят, что основными причинами ухода детей с семей является их склонность к бродяжничеству, конфликты в семье и со сверстниками. Также ребенок может уйти из дома если родители не уделяют ему должного внимания.

Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы"

Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.