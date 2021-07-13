На Полтавщине без вести исчезла 13-летняя девочка
О пропаже Мирны Тарараки стало известно 7 июля 2021 года - девочка ушла из дома в с. Макуховка и до сих о ее местонахождении ничего не известно, пишет "Служба розыска детей".
Приметы ребенка: выглядит на 13-14 лет, ростом 160-165 см., худощавая, серые глаза, светло-русые волосы.
Одежда: светло-серые джинсы, куртка, белые кроссовки, черный рюкзак.
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Если вы владеете любой информацией о местонахождении Марины - сообщите по номеру 116 000.
Стоит отметить, что в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста, а из самых распространенных причин исчезновения - сложные отношения с родителями из-за того, что дети пытаются доказать свою независимость и самостоятельность.
В полиции говорят, что основными причинами ухода детей с семей является их склонность к бродяжничеству, конфликты в семье и со сверстниками. Также ребенок может уйти из дома если родители не уделяют ему должного внимания.
Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.
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Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.