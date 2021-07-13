В Харьковской области умер трехмесячный ребенок
Младенец не выжил несмотря на усилия врачей, рассказали в "Лозовая Новости".
Девочка погибла еще 9 июля. Младенец провел некоторое время в реанимации Харьковской областной больницы.
Окончательную причину смерти ребенка еще не выяснили, но в больнице наиболее вероятной называют версию об отравлении растворимой смесью, которой заменяют молоко.
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Кроме того известно, что мать погибшего младенца ни разу не посетила врача во время беременности, рожала не в больнице, поэтому о ребенке даже не было известно.
Кроме погибшей девочки, женщина является матерью еще двух малышей - одному 7 лет, другому - 11. Семья малообеспеченная.
Почему ребенок умер, определит вскрытие.
Напомним, в Киеве 2-летняя девочка упала в бассейн
Спасателей вызвала мать, которая обнаружила девочку в бассейне. Женщина самостоятельно вытащила ребенка из воды, но малышка не приходила в себя мама начала оказывать первую медицинскую помощь.
Патрульные прибыли на вызов, когда девочка лежала на траве. К счастью, ребенок был жив.
Они проверили ее дыхательные пути и зафиксировали в боковом положении.
Девочку в сопровождении одного из экипажей патрульных госпитализировали в медицинское учреждение.
К слову, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.