В Харьковской области умер трехмесячный ребенок

Младенец не выжил несмотря на усилия врачей, рассказали в "Лозовая Новости".

Девочка погибла еще 9 июля. Младенец провел некоторое время в реанимации Харьковской областной больницы.

Окончательную причину смерти ребенка еще не выяснили, но в больнице наиболее вероятной называют версию об отравлении растворимой смесью, которой заменяют молоко.

Кроме того известно, что мать погибшего младенца ни разу не посетила врача во время беременности, рожала не в больнице, поэтому о ребенке даже не было известно.

Кроме погибшей девочки, женщина является матерью еще двух малышей - одному 7 лет, другому - 11. Семья малообеспеченная.

Почему ребенок умер, определит вскрытие.

Напомним, в Киеве 2-летняя девочка упала в бассейн

Спасателей вызвала мать, которая обнаружила девочку в бассейне. Женщина самостоятельно вытащила ребенка из воды, но малышка не приходила в себя мама начала оказывать первую медицинскую помощь.

Патрульные прибыли на вызов, когда девочка лежала на траве. К счастью, ребенок был жив.

Они проверили ее дыхательные пути и зафиксировали в боковом положении.

Девочку в сопровождении одного из экипажей патрульных госпитализировали в медицинское учреждение.

К слову, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.