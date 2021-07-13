Подросток выбросил из балкона новорожденную сестру

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов, расположенных на улице Левобережной в Москве.

Брат выбросил из балкона девочку, которой едва исполнилась неделя.

От полученных травм малышка мгновенно скончалась.

В СМИ отмечают, что мальчик страдает аутизмом. Как установили правоохранители, на момент трагедии в квартире находились бабушка и мать детей, однако они занимались своими делами.

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квартиры, многоэтажка

Девочка спала в кроватке, которую установили на кухне, в это время ее брат попросился «попить воды», и выбросил ребенка из окна.

Напомним, в Харьковской области умер трехмесячный ребенок

Младенец не выжил несмотря на усилия врачей.

Девочка погибла еще 9 июля. Младенец провел некоторое время в реанимации Харьковской областной больницы.

Окончательную причину смерти ребенка еще не выяснили, но в больнице наиболее вероятной называют версию об отравлении растворимой смесью, которой заменяют молоко.

коронавирус, больница

Кроме того известно, что мать погибшего младенца ни разу не посетила врача во время беременности, рожала не в больнице, поэтому о ребенке даже не было известно.

Кроме погибшей девочки, женщина является матерью еще двух малышей - одному 7 лет, другому - 11. Семья малообеспеченная.

Почему ребенок умер, определит вскрытие.

К слову, надувные батуты с детьми унесло ветром: момент попал на видео.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве 2-летняя девочка упала в бассейн, кадры: "мать вытащила ребенка из воды, но..."

Также Politeka писала, что в Харькове потерялся ребенок, фото: "Не смог найти дорогу домой".