Подросток выбросил из балкона новорожденную сестру

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов, расположенных на улице Левобережной в Москве.

Брат выбросил из балкона девочку, которой едва исполнилась неделя.

От полученных травм малышка мгновенно скончалась.

В СМИ отмечают, что мальчик страдает аутизмом. Как установили правоохранители, на момент трагедии в квартире находились бабушка и мать детей, однако они занимались своими делами.

Девочка спала в кроватке, которую установили на кухне, в это время ее брат попросился «попить воды», и выбросил ребенка из окна.

Напомним, в Харьковской области умер трехмесячный ребенок

Младенец не выжил несмотря на усилия врачей.

Девочка погибла еще 9 июля. Младенец провел некоторое время в реанимации Харьковской областной больницы.

Окончательную причину смерти ребенка еще не выяснили, но в больнице наиболее вероятной называют версию об отравлении растворимой смесью, которой заменяют молоко.

Кроме того известно, что мать погибшего младенца ни разу не посетила врача во время беременности, рожала не в больнице, поэтому о ребенке даже не было известно.

Кроме погибшей девочки, женщина является матерью еще двух малышей - одному 7 лет, другому - 11. Семья малообеспеченная.

Почему ребенок умер, определит вскрытие.

К слову, надувные батуты с детьми унесло ветром: момент попал на видео.

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