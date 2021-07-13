Подросток выбросил из балкона новорожденную сестру
Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов, расположенных на улице Левобережной в Москве.
Брат выбросил из балкона девочку, которой едва исполнилась неделя.
От полученных травм малышка мгновенно скончалась.
В СМИ отмечают, что мальчик страдает аутизмом. Как установили правоохранители, на момент трагедии в квартире находились бабушка и мать детей, однако они занимались своими делами.
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Девочка спала в кроватке, которую установили на кухне, в это время ее брат попросился «попить воды», и выбросил ребенка из окна.
Напомним, в Харьковской области умер трехмесячный ребенок
Младенец не выжил несмотря на усилия врачей.
Девочка погибла еще 9 июля. Младенец провел некоторое время в реанимации Харьковской областной больницы.
Окончательную причину смерти ребенка еще не выяснили, но в больнице наиболее вероятной называют версию об отравлении растворимой смесью, которой заменяют молоко.
Кроме того известно, что мать погибшего младенца ни разу не посетила врача во время беременности, рожала не в больнице, поэтому о ребенке даже не было известно.
Кроме погибшей девочки, женщина является матерью еще двух малышей - одному 7 лет, другому - 11. Семья малообеспеченная.
Почему ребенок умер, определит вскрытие.
К слову, надувные батуты с детьми унесло ветром: момент попал на видео.
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