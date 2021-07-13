Инцидент с автобусом произошел на Троещине в Киеве
Открепленная часть потолка болталась прямо над головой пассажиров, которые казалось не обращали на это никакого внимания. Автобус, в котором сломался элемент салона работает на маршруте №73.
Фото поврежденной крыши опубликовал телеграм канал "Телеканал Киев".
Судя по снимку, ни один из пассажиров не испугался и не обращал на открепленную деталь никакого внимания. Хотя часть автобуса нависла прямо над головами пассажиров.
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"Единственный маршрут, чтобы вечером попасть с Оболони на Троещину и тот угрожает жизни пассажиров", – отметили неравнодушные жители района.
Стоит отметить, что автобус этого маршрута соединяет отдаленные районы Троещины со станцией метро "Героев Днепра".
Примечательно, что украинские чиновники и местные руководители все чаще заявляют о намерении отказаться от маршрутных такси и заменить их коммунальным транспортом.
Коммерческие "маршрутки" заполонили большие и малые города еще в 90-х, вытеснив другие виды общественного транспорта.
Напомним, что в Одессе у маршрутки во время движения отвалилось колесо и угодило в проезжающее авто.
Еще Politeka писала, что в Киеве на ходу "развалилась" маршрутка, фото.
Также Politeka сообщала, что маршрутка "Богдан" осталась без колеса прямо во время перемещения по дороге с пассажирами в салоне.