Инцидент с автобусом произошел на Троещине в Киеве

Открепленная часть потолка болталась прямо над головой пассажиров, которые казалось не обращали на это никакого внимания. Автобус, в котором сломался элемент салона работает на маршруте №73.

Фото поврежденной крыши опубликовал телеграм канал "Телеканал Киев".

Судя по снимку, ни один из пассажиров не испугался и не обращал на открепленную деталь никакого внимания. Хотя часть автобуса нависла прямо над головами пассажиров.

"Единственный маршрут, чтобы вечером попасть с Оболони на Троещину и тот угрожает жизни пассажиров", – отметили неравнодушные жители района.

Стоит отметить, что автобус этого маршрута соединяет отдаленные районы Троещины со станцией метро "Героев Днепра".