БТР протаранил маршрутку, есть жертвы

Во вторник, 13 июля, в Ставропольском крае РФ при столкновении БТРа Росгвардии и маршрутки "ГАЗель" погибли два человека, пострадали четыре сообщают "Известия".

Как сообщают российские СМИ, в маршрутке находилось девять человек, в том числе трое детей.

Предварительно установлено, что бронеавтомобиль выезжал из лесополосы и не убедился в безопасности своего маневра, смяв борт маршрутки.

К слову, танк перевернулся и упал на башню

Так, в России в Сахалинской области произошло ДТП - при транспортировке военными танка он упал с тягача посреди дороги.

Предварительная причина аварии - неправильная погрузка танка на тягач.

На повороте прицеп наклонился и он упал на дорогу.

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