БТР протаранил маршрутку, есть жертвы
Во вторник, 13 июля, в Ставропольском крае РФ при столкновении БТРа Росгвардии и маршрутки "ГАЗель" погибли два человека, пострадали четыре сообщают "Известия".
Как сообщают российские СМИ, в маршрутке находилось девять человек, в том числе трое детей.
Предварительно установлено, что бронеавтомобиль выезжал из лесополосы и не убедился в безопасности своего маневра, смяв борт маршрутки.
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К слову, танк перевернулся и упал на башню
Так, в России в Сахалинской области произошло ДТП - при транспортировке военными танка он упал с тягача посреди дороги.
Предварительная причина аварии - неправильная погрузка танка на тягач.
На повороте прицеп наклонился и он упал на дорогу.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
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