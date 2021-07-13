Он говорил, что это просто простуда

В результате серьезной болезни скончался бывший муж Аллы Пугачевой, с которым у Примадонны были тяжелые отношения

На 77-ом году жизни скончался известный российский режиссер Александр Стефанович.

Неделю назад в СМИ появилась информация о том, что его экстренно госпитализировали с коронавирусом и повреждением 50% легких. Тогда Стефанович опроверг эту информацию. Он заявил, что у него обычная простуда, при которой он чувствует себя нормально. Однако, вечером 13 июля Телеграм-канал LIFE SHOT сообщил о смерти режиссера.

Стефанович был вторым мужем знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой. Они прожили вместе всего три года – с 1977 по 1980. В последнее время отношения между ними были довольно напряженными.

Дело в том, что Стефанович регулярно заявлял, что именно он в свое время помог Пугачевой добиться успеха. Сама же певица считала, что таким образом он лишь привлекает к себе внимание.

В 2019 году Примадонна открыто обратилась к бывшему мужу, напомнив, что еще до их свадьбы она спела свой хит «Арлекино». Певица также посоветовала Стефановичу заняться созданием еще одного столь же значимого артиста, если он так уверен в своих силах.

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