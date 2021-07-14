На Винничине машина скорой помощи попала в аварию
Как передает Politeka.net, первые подробности инцидента сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Авария произошла 13 июля возле поселка Оратов.
За рулем медицинского транспорта находился 55-летний местный житель. По предварительной информации, он не справился с управлением и "скорая" слетела с дороги в кювет.
"В результате дтп водитель и двое медицинских работников, в возрасте 40 и 56 лет, которые находились в салоне автомобиля, доставлены в больницу", - рассказали в полиции.
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Также правоохранители сообщают, что водитель авто был трезв.
По факту ДТП начато уголовное производство.
Согласно статистике, которая в Украине, кстати, совсем неутешительная, практически все автолюбители совершают одни и те же ошибки, вследствие чего происходят аварии, или ДТП.
Впрочем, виновниками ДТП становятся не только водители. Недисциплинированность пешеходов - еще одна причина многих аварий.
К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.
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Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.