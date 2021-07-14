На Винничине машина скорой помощи попала в аварию

Как передает Politeka.net, первые подробности инцидента сообщили в отделе коммуникаций полиции области.



Авария произошла 13 июля возле поселка Оратов.



За рулем медицинского транспорта находился 55-летний местный житель. По предварительной информации, он не справился с управлением и "скорая" слетела с дороги в кювет.

"В результате дтп водитель и двое медицинских работников, в возрасте 40 и 56 лет, которые находились в салоне автомобиля, доставлены в больницу", - рассказали в полиции.

Также правоохранители сообщают, что водитель авто был трезв.

По факту ДТП начато уголовное производство.

Согласно статистике, которая в Украине, кстати, совсем неутешительная, практически все автолюбители совершают одни и те же ошибки, вследствие чего происходят аварии, или ДТП.

Впрочем, виновниками ДТП становятся не только водители. Недисциплинированность пешеходов - еще одна причина многих аварий.



К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.