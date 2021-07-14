Молодые люди сделали селфи в момент, когда в них попала молния

Девушки и парень, укрывшись под деревом от дождя, решили сделать селфи, на котором все улыбались, сообщает "Би-би-си".

«А потом мы захотели сделать печальное фото под дождем», — рассказала 23-летняя Изабель.

Тогда во время селфи в молодых людей ударила молния - этот момент запечатлелся на фото.

К счастью, все трое выжили, они получили ожоги и были госпитализированы в больницу.

Напомним , в северном городе Индии Джайпур произошла трагедия

Около 27 человек 11 июля, оказались на сторожевой башне во время молнии. Жертвы делали селфи под дождем на популярной туристической достопримечательности на севере Индии.

По данным издания, когда произошел инцидент, на башне и стене форта находились около 27 человек, и некоторые из них, как сообщается, спрыгнули на землю.

11 человек погибли, а остальные получили ранения.

Также по сообщениям СМИ в воскресенье было зарегистрировано еще девять смертей от ударов молнии в Индии. Трое детей погибли в районе Дхаулпур, шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в районах Кота и Джалавар.

Напомним, на Харьковщине во время стихии молния попала в "кормилицу".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине молния попала в здание.

Кроме того Politeka писала, что молния шарахнула в автомобиль на украинской трассе.