На Житомиршине нашли пропавшего накануне подростка

Как передает Politeka.net, трагические подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

14-летний мальчик исчез 13 июля. К правоохранителям обратилась его мать.



Полицейские прибіли на место происшествия, во двор семьи, и провели осмотр домовладения и личных вещей подростка и начали первоочередные меры по установлению возможного места пребывания парня.

"Во время розыскных действий полицейские провели подворный обход и осмотрели окружающую территорию. Неподалеку в заброшенном здании под завалами кирпича и было обнаружено тело ребенка", - говориться в сообщении.

Следствие сейчас устанавливает более подробные обстоятельства трагедии.

Стоит отметить, что в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста, а из самых распространенных причин исчезновения - сложные отношения с родителями из-за того, что дети пытаются доказать свою независимость и самостоятельность.

Согласно данным полиции, основными причинами ухода детей с семей является их склонность к бродяжничеству, конфликты в семье и со сверстниками.

Также ребенок может уйти из дома если родители не уделяют ему должного внимания.

Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы"

Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.