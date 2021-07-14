Заслуженный артист России Михаил Боярский попал в больницу

Как передает Politeka.net, об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

По предварительной информации, у актера диагностировали коронавирус.

Как сообщают СМИ, симптомы болезни у Боярского проявились только на седьмой день - три дня назад его забрали в Боткинскую больницу.

Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Стоит отметить, что ранее Боярского уже госпитализировали с пневмонией.

Жена 71-летнего актера сообщала, что у него была температура и слабость и находился он не в ковидном отделении.

"Вчера он себя плохо почувствовал, поскольку сейчас очень страшно ― я вызвала скорую. Медики решили все-таки повезти его в клинику и посмотреть, что с ним", - рассказывала тогда супруга актера Лариса Луппиан.

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась в России - только за последние сутки в стране было подтверждено почти 25 тысяч новых случаев.

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