За жизнь парней борются врачи

После ЧП в полиции было открыто уголовное производство

В Заводском районе Запорожской области на территории предприятия по переработке резины прогремел взрыв. Инцидент произошел 13 июля.

Подробности ЧП сообщают в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По предварительным данным, в промзоне взорвалась печь, которая утилизирует автопокрышки. Здание охватил огонь и дым.

В результате взрыва пострадали двое парней. Их достали из-под завалов. 23-летнего пострадавшего госпитализировали с ожогами лица и туловища 30%, ожогом верхних дыхательных путей и открытым переломом голени. У 17-летнего местного жителя диагностировали ожоги туловища 20%. Он также попал в реанимацию.

В пресс-службе Нацполиции Запорожской области заявили, что по факту взрыва на предприятии открыли уголовное производство.

Стоит отметить, что взрывы бытового газа в последние годы стали массовым явлением. Чаще всего утечки газа происходят из-за людской беспечности, реже - из-за износа сетевого оборудования.

Взрывы происходят при образовании гремучей смеси, то есть определенного соотношения между взрывчатыми газами.

Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники.

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