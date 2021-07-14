После ЧП в полиции было открыто уголовное производство
В Заводском районе Запорожской области на территории предприятия по переработке резины прогремел взрыв. Инцидент произошел 13 июля.
Подробности ЧП сообщают в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
По предварительным данным, в промзоне взорвалась печь, которая утилизирует автопокрышки. Здание охватил огонь и дым.
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В результате взрыва пострадали двое парней. Их достали из-под завалов. 23-летнего пострадавшего госпитализировали с ожогами лица и туловища 30%, ожогом верхних дыхательных путей и открытым переломом голени. У 17-летнего местного жителя диагностировали ожоги туловища 20%. Он также попал в реанимацию.
В пресс-службе Нацполиции Запорожской области заявили, что по факту взрыва на предприятии открыли уголовное производство.
Стоит отметить, что взрывы бытового газа в последние годы стали массовым явлением. Чаще всего утечки газа происходят из-за людской беспечности, реже - из-за износа сетевого оборудования.
Взрывы происходят при образовании гремучей смеси, то есть определенного соотношения между взрывчатыми газами.
Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники.
Как сообщала Politeka ранее, мощный взрыв прогремел в гостинице, людей достают из-под завалов.
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