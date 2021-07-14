В Днепре женщина оказалась пленницей в собственном доме
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на сайте ГСЧС Днепропетровской области.
К спасателям за помощью обратились днем, 13 июля - выяснилось, что женщина застряла рукой между трубами и не может высвободиться.
"По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что пожилая женщина, поскользнувшись упала на пол в ванной комнате и застряла рукой между металлическими водопроводными трубами", - говорится в сообщении.
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Как рассказала пострадавшая, в таком положении она находилась несколько суток.
С помощью специнструментов сотрудникам ГСЧС удалось высвободить женщину с ловушки и передать медикам.
75-летнюю пострадавшую пришлось госпитализировать в больницу.
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