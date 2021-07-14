В Виннице произошел пожар в общежитии
Инцидент произошел в медицинском университете имени Н.Пирогова, где живут иностранцы, сообщает "33 канал".
По предварительной информации, очаг возгорания находился в стиральной комнате. Спасателям пришлось эвакуировать более 200 человек из задымленного здания. 90 человек понадобилась помощь, а 140 вышли на улицу самостоятельно.
На вызов прибыли 4 спецмашины и 18 спасателей.
К счастью, пожар ликвидировать удалось и обошлось без жертв.
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Стоит отметить, что каждый год в Украине в результате пожаров гибнут сотни людей.
Основными причинами трагедий традиционно являются неосторожное обращение с огнем и неисправности в электропроводке.
Среди объектов пожаров, безусловно, лидируют пожары в жилом секторе. Во многом это обусловлено тем, что жилой сектор как правило, не оборудован системами предупреждения и тушения пожаров, а зачастую и элементарными первичными средствами тушения.
Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.
Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.
Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.