В Виннице произошел пожар в общежитии

Инцидент произошел в медицинском университете имени Н.Пирогова, где живут иностранцы, сообщает "33 канал".

По предварительной информации, очаг возгорания находился в стиральной комнате. Спасателям пришлось эвакуировать более 200 человек из задымленного здания. 90 человек понадобилась помощь, а 140 вышли на улицу самостоятельно.

На вызов прибыли 4 спецмашины и 18 спасателей.

К счастью, пожар ликвидировать удалось и обошлось без жертв.

Стоит отметить, что каждый год в Украине в результате пожаров гибнут сотни людей.

Основными причинами трагедий традиционно являются неосторожное обращение с огнем и неисправности в электропроводке.

Среди объектов пожаров, безусловно, лидируют пожары в жилом секторе. Во многом это обусловлено тем, что жилой сектор как правило, не оборудован системами предупреждения и тушения пожаров, а зачастую и элементарными первичными средствами тушения.

Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.

Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.

Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.



