Друг больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал об изменениях во внешности звезды и осложнениях на внутренние органы из-за серьезного лечения

Как известно, последние два года 50-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с тяжелой болезнью – раком мозга. Актриса перенесла две операции, химио- и гормональную терапию, а теперь проходит еще и экспериментальную иммунную терапию. Родные Заворотнюк предпочитают не рассказывать о ее состоянии, однако друзья сообщают, что сейчас оно стабилизировалось.

В частности, бывший актер, режиссер Анатолий Демидов, который близок к семье актрисы, рассказал российской «Комсомольской правде» о том, как сейчас живет Заворотнюк.

Знакомый Демидова видел актрису совсем недавно, когда заходил к ее семье. По его словам, актриса за время болезни сильно изменилась внешне, однако сейчас выглядит «неплохо».

«Косынка на голове (волос нет). Была в больших солнцезащитных очках, закрывающих пол-лица, сидела в коляске, укрытая пледом», - рассказал Демидов.

Химиотерапия также наложила отпечаток на теле Заворотнюк: актриса сильно набрала в весе. По словам приятеля, сейчас она постепенно привыкает к своей новой внешности. Впрочем, пока ей стараются не давать зеркало, чтобы артистка не расстраивалась.

Впрочем, несмотря на все эти перемены актриса продолжает тщательно следить за собой. Она не забывает ни о макияже, ни о маникюре. Кроме того, Заворотнюк проходит курс массажей и лечебной гимнастики.

К сожалению, лечение сказалось не только на внешности Заворотнюк. Так, в результате химио- и гормональной терапии пострадали сердце, почки и печень актрисы. Ее правая рука частично обездвижена, а сама актриса не может передвигаться самостоятельно. Также у нее есть проблемы с речью и памятью.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк рассказала о собственой болезни.

Как сообщала Politeka, внешность Анастасии Заворотнюк кардинально изменилась из-занедуга, актрисе стало хуже.

Также Politeka писала, что друзья больной раком Заворотнюк рассказали о ее состоянии.