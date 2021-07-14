Трагический случай произошел в городе Жабуатан-дус-Гуарарапис в Бразилии
Акула разорвала 51-летнего мужчину. Она напала на мужчину, в тот момент, когда тот зашел в воду по пояс. Хищник откусил ему руку по локоть и сильно повредил ногу.
Об инциденте сообщает издание Daily Star.
Пострадавшего вытащили на берег и передали медикам. Однако, спасти его не удалось, в больнице врачи констатировали его смерть.
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До смертельного нападения погибший выпивал в компании на берегу. Поскольку на пляже не было туалетов, он и один из его товарищей пошли справить нужду в океан.
"Мой друг отдыхал с погибшим и был рядом с ним в океане. Вдруг он увидел, что тот борется с чем-то, а в воде появилось много крови", — говорит Эдриан Гомеш, свидетель инцидента.
Отмечается, что на пляже есть объявления о запрете купания, однако выпившие мужчины проигнорировали их. Перед гибелью мужчина успел сделать последнее фото.
Какая именно акула атаковала бразильца — неизвестно. Эксперты считают, что это была или тупорылая, или тигровая акула.
Напомним, акулу поймали в море у берегов Одессы: невероятные кадры.
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