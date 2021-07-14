В Херсоне двух детей забрали с ужасающих условий
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
К правоохранителям обратились жители дома, в котором проживалась семья с 2-летним мальчиком и шестимесячной девочкой.
По их словам, родители снова были пьяны и скандалили в присутствии малышей.
Приехав на место, полицейские и сотрудники по делам детей застали в квартире только мальчика.
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"Позже появилась мать с меньшим ребенком. Женщина вела себя агрессивно и объяснила, что оставила старшего сына, пока гуляла с младшей дочкой", - рассказали в полиции.
Условия, в которых проживала семья, поразили правоохранителей - в холодильнике совсем не было еды, а дети были голодны и выглядели меньше своего возраста.
На месте было принято решение временно изъять детей из семьи и поместить их в больницу на обследование.
Информацию о семье передали в отдел ювенальной превенции для проведения проверки. Родителей могут привлечь к административной ответственности.
Напомним, украинка с коляской напугала прохожих, видео: "Ноги малыша летали в разные стороны".
Как сообщала Politeka, родители отказались от девочки, которая спасла четырех детей из огня.
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