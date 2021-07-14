Прекрасная новость для любителей отдыха за границей

Официальный документ по этому поводу должны обновить завтра

Европейский Союз планирует снять ограничения для въезда на свою территорию из Украины. Ограничение должны снять уже в четверг, 15 июля.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк у себя в Twitter.

Окончательное решение – за государствами-членами, но фактически ЕС дал "зеленый свет", чтобы украинцы беспрепятственно могли ездить в Европу

"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендуемый список третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра", - отметил журналист.

Стоит отметить,что рекомендация ЕС не является обязательной для стран-участниц, и они могут самостоятельно принимать решение о допуске и или не допуске граждан третьих стран.

Сейчас границы Европейского Союза открыты для туристов, которые полностью привились одной из одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) вакцин – BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Напомним, что как получить биометрический заграничный паспорт в Украине.

Как писала Politeka, выезд из Украины за границу во время карантина: куда пускают без справок и обсервации.

Также Politeka писала, что украинцев не пустят в Европу после открытия границ, в МВД сделали срочное заявление.