Официальный документ по этому поводу должны обновить завтра
Европейский Союз планирует снять ограничения для въезда на свою территорию из Украины. Ограничение должны снять уже в четверг, 15 июля.
Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк у себя в Twitter.
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"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендуемый список третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра", - отметил журналист.
Стоит отметить,что рекомендация ЕС не является обязательной для стран-участниц, и они могут самостоятельно принимать решение о допуске и или не допуске граждан третьих стран.
Сейчас границы Европейского Союза открыты для туристов, которые полностью привились одной из одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) вакцин – BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
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