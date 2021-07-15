В Украине только за сутки утонуло пятеро детей

Об этом 13 июля сообщила пресс-служба ГСЧС.

Спасатели опубликовали правила, которые могут помочь избежать трагедии.

1. Следите за детьми, объясняйте им об опасности на воде.

2. Всегда должен быть ответственный взрослый, который будет следить за детьми.

3. Во время отдыха с детьми не отвлекайтесь на какую-то другую деятельность, например, чтение или разговоры по телефону.

4. Не употребляйте алкоголь на отдыхе с детьми.

5. Научитесь оказывать первую медицинскую помощь.

6. Одевайте на детей спасательные жилеты.

7. Запрещайте детям долго находиться под водой, задерживая дыхание.

8. Дети должны купаться в специально отведенных местах.

9. Детям, которые не умеют плавать, запрещено заходить глубоко в воду.

Нарушение этих простых правил приводит к фатальным последствиям.

Напомним, под Харьковом медики спасли мужчину, который плавал в озере спиной вверх

Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел днем в Дергачевском районе 7 июля.

Мужчина рассказал диспетчеру "скорой", что заметил своего друга, плавающим в озере вверх спиной. Бригада экстренной медпомощи №904 оперативно приехала на место вызова.

Медики спасли жизнь мужчине - они провели реанимацию и спасли жизнь 43-летнего мужчины.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

К слову, в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.