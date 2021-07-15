Возле Черкасс при взрыве разнесло на части дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 14 июля в городе Смела Черкасской области произошел взрыв в жилом доме, после возникло возгорание.

Инцидент произошел в жилом доме по улице Лесной.

"В результате взрыва произошло разрушение части кровли и части внешней стены", - сообщили спасатели.

В ведомстве указали, что в 09:45 пожар был локализован, в 10:05 - ликвидирован.

После этого на месте начали разбор конструкций, где из-под завалов достали тело погибшего хозяина 1966 года.

Все подробности инцидента выясняются.

Напомним, в Харькове с помощью пожарного поезда тушат склады с древесиной

15 июля в 2:43 к спасателям поступило сообщение о пожаре на складах с древесиной, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На место направили 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно пожарный поезд.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 750 кв. м. Бойцы ГСЧС спасли на месте пожара мужчину 1958 года рождения.

К счастью , спасатели предотвратили распространение пламени на электроподстанцию.

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