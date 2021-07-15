Полицейский раскрывал тяжкие и особо тяжкие преступления

Полицейский Александр Корж попал в аварию во время выполнения служебных обязанностей и погиб. Он работал старшим оперуполномоченным Волновахского районного отдела полиции в Донецкой области.

Об этом сообщается на Телеграм-канале МВС України.

Как стало известно, утром 15 июля во время конвоирования преступника произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 38-летний майор полиции Александр Корж.

В органах внутренних дел мужчина проработал 21 год. Полицейский занимался поиском без вести пропавших лиц и преступников, скрывавшихся от закона. Он вернул домой сотни людей и не дал избежать наказания злоумышленникам;

В начале года стал старшим оперуполномоченным сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции и начал раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления

У мужчины остался 10-летний сын и жена.

"Жена и малолетний сын Александра уже никогда не обнимут родного человека. Трагедия отобрала у них крепкое плечо мужа и отца — опору в жизни. Искренне сочувствуем непоправимый потере", — прокомментировали в пресс-службе Департамента уголовного розыска.

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