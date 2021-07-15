Им предоставили адвокатов и переводчиков

Корабль задержали правоохранители в порту Турции

Турецкие правоохранители задержали 10 июля в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца.

Об этом сообщил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

На следующий день капитана и трех помощников обвинили в контрабанде наркотиков. Остальные члены экипажа участвуют в расследовании в качестве свидетелей.

Посольство Украины в Турции обеспечило арестованных адвокатом и переводчиком. Со своей стороны консулы поддерживают связь с родными задержанных.

Помимо этого, наше дипучреждение обратилась к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия, посещение моряков.

Стоит отметить, что также троих украинских моряков задержали в Испании за перевозку наркотиков. С начала лета они находятся в пенитенциарном учреждении в Лас-Пальмасе в ожидании суда. На борту задержанного судна, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили груз с гашишем весом 18 т.

Напомним, что корабль с украинцами потерпел крушение в Черном море, первые подробности трагедии.

Как сообщала Politeka, пожар вспыхнул на корабле с украинцами.

Также Politeka писала, что затонул корабль с украинцами, что известно о погибших.