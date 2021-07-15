Что известно о военном, который выстрелил в ребенка на Житомирщине

Военного, который тяжело ранил в Новоград-Волынском 9-летнего мальчика, ранее отстраняли за стрельбу, которую он устроил в состоянии алкогольного опьянения. Однако за этот инцидент его так и не наказали.

Детали удалось узнать Обозревателю.

Об этом изданию на условиях сохранения анонимности сообщили офицеры, ознакомленные с деталями предыдущего инцидента.

"Остапенко еще при бывшем руководителе Главного управления разведки Бурбы отстраняли от службы, поскольку он на день военной разведки пьяный устроил стрельбу прямо на "острове", – утверждают офицеры.

Собеседники издания также отметили, что полковника ранее спасло то, что никто не пострадал. Теперь дело вряд ли удастся замять. Однако тот факт, что Остапенко отпустили под домашний арест, они считают тревожным "звоночком".

Напомним, что 43-летний военный разведчик, полковник Александр Остапенко, приехал из Киева к своему старому другу Александру Назаруку. Мужчина с женой и четырьмя детьми (двумя мальчиками и двумя девочками), живет в частном доме в городе Новоград-Волынский.

Гость пил в беседке, а затем решил показать свой пистолет сыновьям друга – 9-летним братьям-близнецам. По информации правоохранителей, офицер вынул из оружия магазин с патронами и отдал ствол мальчикам. В этот момент глава семьи куда-то отошел.

Один из братьев, Даниил, направил оружие на мужчину, а тот резко отреагировал: завел ему руку за спину и в этот момент прогремел выстрел.

Тяжелораненого мальчика, потерявшего много крови, госпитализировали в столичную клинику "Охматдет". У ребенка прострелены спина, желудок, серьезно повреждены поджелудочная и селезенка.

Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.