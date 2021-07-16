Российский певец Николай Басков экстренно отменил выступление из-за болезни

Как сообщает Politeka.net, российский исполнитель сообщил об этом в своем Instagram, и показал архивное видео. Басков не сможет выступить на юбилейном, тридцатом фестивале «Славянский базар» в Витебске.

«К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на Церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание!», — говорится в сообщении.

Отметим, такие слова артиста встревожили публику.

«Коля! Держись! Здоровье важнее всего», «Берегите себя! 🙏😢 И выздоравливайте! Очень гордимся Вами и Вашими достижениями!», «Николай, скорейшего выздоровления и возвращения на сцену», - пишут коллеги и поклонники артиста.

Напомним, Басков поделился болью от невосполнимой потери и показал личное фото: «Вечная память…»

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