Российский певец Николай Басков экстренно отменил выступление из-за болезни
Как сообщает Politeka.net, российский исполнитель сообщил об этом в своем Instagram, и показал архивное видео. Басков не сможет выступить на юбилейном, тридцатом фестивале «Славянский базар» в Витебске.
«К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на Церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание!», — говорится в сообщении.
Отметим, такие слова артиста встревожили публику.
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«Коля! Держись! Здоровье важнее всего», «Берегите себя! 🙏😢 И выздоравливайте! Очень гордимся Вами и Вашими достижениями!», «Николай, скорейшего выздоровления и возвращения на сцену», - пишут коллеги и поклонники артиста.
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