В Польше оборвалась жизнь студентки с Украины

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила ее подруга в Facebook.

21-летняя девушка училась на третьем курсе факультета Английский в туризме Филологического отдела Опольского Университета.

"С грустью сообщаем, что наша родная и дорогая девочка Алена Коваль ушла из жизни 13 июля 2021 года. Жизнь такой юной и позитивной, искренней и доброй девочки оборвалась слишком рано", - говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, во время празднований у 21-летней студентки из Украины начались проблемы с дыханием.

Девочку пытались реанимировать подруги до приезда специалистов, но спасти ее не удалось.



Более подробные обстоятельства смерти украинки установят правоохранители.

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