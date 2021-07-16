В Польше оборвалась жизнь студентки с Украины
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила ее подруга в Facebook.
21-летняя девушка училась на третьем курсе факультета Английский в туризме Филологического отдела Опольского Университета.
"С грустью сообщаем, что наша родная и дорогая девочка Алена Коваль ушла из жизни 13 июля 2021 года. Жизнь такой юной и позитивной, искренней и доброй девочки оборвалась слишком рано", - говорится в сообщении.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Избранник Мишиной Эллерт в одних плавках насмешил своими наблюдениями на пляже: "Браво"
Поезд "Укрзализныци" загорелся на ходу: огонь увидели из далека, видео ЧП
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
Как пишут местные СМИ, во время празднований у 21-летней студентки из Украины начались проблемы с дыханием.
Девочку пытались реанимировать подруги до приезда специалистов, но спасти ее не удалось.
Более подробные обстоятельства смерти украинки установят правоохранители.
Напомним, что пятилетняя девочка сорвалась с 6 этажа, но случилось чудо: "У ребенка нет ни одного перелома"
Как сообщала Politeka, в Одессе молодой рабочий сорвался с высоты 8-го этажа, кадры ЧП: медики спасают ему жизнь
Также Politeka писала, что "Встал и расплакался": 3-летний Матвей рухнул с пятого этажа, что известно о семье и как себя чувствует малыш