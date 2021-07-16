В Крыму возник масштабный пожар на свалке

В результате пожара над временно оккупированной Евпаторией нависла дымовая завеса.

На месте возгорания спасатели развернули оперативный штаб.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за поджога.

Экскаваторы и самосвалы собирают, везут и пересыпают землю, чтобы укротить огонь.

Напомним, в Харькове спасатели боролись с пожаром на частных складах с древесиной.

Спасателям понадобилось более 18 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар на складах с древесиной на улице Киргизской, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о возгорании сотрудники ГСЧС получили в 2:43 в четверг, 15 июля, локализовали его в 5:00, ликвидация очагов пожара продолжалась до 21:10.

Всего к тушению пожара привлекали 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 бойцов ГСЧС.

Причина ЧП устанавливается.

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