В Крыму возник масштабный пожар на свалке
В результате пожара над временно оккупированной Евпаторией нависла дымовая завеса.
На месте возгорания спасатели развернули оперативный штаб.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за поджога.
Экскаваторы и самосвалы собирают, везут и пересыпают землю, чтобы укротить огонь.
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Напомним, в Харькове спасатели боролись с пожаром на частных складах с древесиной.
Спасателям понадобилось более 18 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар на складах с древесиной на улице Киргизской, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сообщение о возгорании сотрудники ГСЧС получили в 2:43 в четверг, 15 июля, локализовали его в 5:00, ликвидация очагов пожара продолжалась до 21:10.
Всего к тушению пожара привлекали 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 бойцов ГСЧС.
Причина ЧП устанавливается.
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