В разных городах Украины разбушевалась непогода, пользователи сети опубликовали кадры

В субботу, 17 июля, в разных украинских городах прошлы грады и ливни. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на соцсети.

В частности, в Ровно был замечен крупный град.

Подобного размера град выпал на Волыни. По словам автора, льдинки выглядели, как хороший виноград.

Люди пожаловались на град под Киевом в Бучах. Осадки сопровождались сильным ветром.

Сильный ливень прошелся и по районам Чернигова.

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Кроме того, по данным Укргидрометцетра, погода вскоре ухудшится и в западных областях.

18 июля возможны грозы и шквалы 15-20 м/с и выпадение града. В Карпатах и на Закарпатье начнутся сильные дожди.

При этом до конца этого дня практически по всей территории Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Это предупреждение касается всех областей, кроме Львовской, Закарпатской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Крыма.

Чтобы себя обезопасить во время грозы специалисты рекомендуют закрыть окна, не подходить к рекламным щитам, линиям электропередач, деревьям, не парковать рядом с ними авто. А все электроприборы дома нужно выключить.

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