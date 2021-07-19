Указанный астероид астрономы открыли еще в 2010 году

Уже в августе этого года на сближение с Землей пойдет потенциально опасный астероид. Речь идет об объекте под обозначением 2016 AJ193, на что указали специалисты агентства NASA, пишет ресурс Іn-space.

Его размеры составляют порядка 1,37 км. Небесное тело относится к группе Аполлонов, а на полный оборот вокруг Солнца ему требуется чуть больше 2150 дней. По своим габаритам 2016 AJ193 больше небоскреба Бурдж-Халифа, расположенного в Дубае.

2016 AJ193 пролетит мимо нашей планеты на расстоянии около 3,43 миллиона километров со скоростью 26 километров в секунду. На минимальное расстояние к Земле подойдет 21 августа в 18:10 по киевскому времени.

А следующая встреча астероида и нашей планеты состоится не скоро - 19 августа 2080 года. Тогда он отдалится от планеты, и промчится на расстоянии примерно 7 миллиона километров.

Небесное тело признано учеными потенциально опасным. За такими объектами тщательно следят, чтобы предупредить любую потенциальную угрозу, так как их траектория с каждым приближением к планете меняется.

Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.

Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.

Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.