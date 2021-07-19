В столице хотят ввести пропуска в случае нового локдауна
В Киеве начали подготовку к новой волне коронавируса. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В случае нового локдауна в столице могут вернуть пропуска на общественный транспорт, но в этот раз они должны быть электронными.
Власти столицы направят обращение к руководителям предприятий и организаций критической инфраструктуры, касающееся списков сотрудников, нуждающихся в спецпропусках.
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Первый замглавы КГГА Николай Поворозник сообщил, что таким образом в Киеве хотят обеспечить жизнедеятельность столицы. Власть планирует персонализировать пропуска, и избежать их подделки. Вследствие пропусками будут пользоваться лишь киевляне, работающие на предприятиях критической инфраструктуры.
Также Поворозник отметил, что в Киеве принимаются необходимые управленческие решения, учитывая уровень заболеваемости в мире и появление новых штаммов.
По словам замглавы КГГА, сейчас в столице готовятся госпитальные базы для приема больных коронавирусом. В первую очередь важно обеспечить кислородом, койками и средствами защиты медицинский персонал. Также особое внимание уделяется вопросу доступности к медикаментам.
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