Если наступит локдаун, то украинцев ждут нововведения

В столице хотят ввести пропуска в случае нового локдауна

В Киеве начали подготовку к новой волне коронавируса. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В случае нового локдауна в столице могут вернуть пропуска на общественный транспорт, но в этот раз они должны быть электронными.

Власти столицы направят обращение к руководителям предприятий и организаций критической инфраструктуры, касающееся списков сотрудников, нуждающихся в спецпропусках.

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник сообщил, что таким образом в Киеве хотят обеспечить жизнедеятельность столицы. Власть планирует персонализировать пропуска, и избежать их подделки. Вследствие пропусками будут пользоваться лишь киевляне, работающие на предприятиях критической инфраструктуры.

Также Поворозник отметил, что в Киеве принимаются необходимые управленческие решения, учитывая уровень заболеваемости в мире и появление новых штаммов.

По словам замглавы КГГА, сейчас в столице готовятся госпитальные базы для приема больных коронавирусом. В первую очередь важно обеспечить кислородом, койками и средствами защиты медицинский персонал. Также особое внимание уделяется вопросу доступности к медикаментам.

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