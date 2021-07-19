В киевском ТРЦ на ребенка упала стеклянная витрина

Как сообщают очевидцы, администрация заведения не предоставила мальчику первую помощь, передают "novosti".

"Персонал не помог ребенку, медсестра стояла рядом и просто вызвала скорую, а первую помощь оказывали свидетели, один из свидетелей вызвал полицию, чтобы зафиксировать случай.

После приезда полиции так и не вышел ни администратор, ни директор ТРЦ.

На вопрос полиции к охране, когда подойдет администрация, ответили, что представители руководства заняты", – говорится в сообщении.

Первую необходимую помощь пострадавшему ребенку оказали прохожие.

Напомним, что украинец пытался покончить с собой в ТРЦ.

Мужчина стоял за забором смотровой площадки - его увидела охрана, которая сразу же бросилась на спасение парня.

Харьковчанина буквально вынесли из торгового центра.

Очевидцы говорят, что парень решился на такой поступок из-за неразделенной любви.

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