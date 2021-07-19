Купюры американской валюты, которые имеют незначительные повреждения, все чаще отказываются принимать в банках и обменниках

Как сообщает OBOZREVATEL украинцы стали жаловаться на банки, которые отказываются обменивать старые доллары или поврежденные купюры.

Согласно постановлению Нацбанка, кассир имеет право отказаться принимать деньги, если обнаружит определенные повреждения.





Так, проблемы с обменом могут возникнуть:

с валютой, которая имеет несколько повреждений сразу;

значительно изношена (старая);

которая порвана;

на которой есть пятна краски.

Обменники и банки даже могут не взять купюру, повреждения которой минимальны. Так, в точках обмена могут предложить найти банк, который за определенную комиссию сможет обменять старую или бракованную купюру. Заметим, что сумма комиссии зависит от изношенности или повреждения купюры размер комиссии может составлять от 5 до 50%.

Как рассказал киевлянин Артем, он побывал в такой ситуации.

"Сказали нужно идти в банки, которые принимают старую валюту, например Креди Агриколь. Во время обмена будут взимать комиссию", - рассказывает киевлянин.

Правда, по дороге в банк для обмена с уплатой комиссии он зашел в еще один обменник, там сотрудница на кассе была менее внимательной и купюру приняла.

"В Национальный банк Украины поступают многочисленные запросы и жалобы от граждан относительно отказа банков в приеме для осуществления валютно-обменных операций изношенных и поврежденных банкнот иностранных валют", – отмечают в инструкции НБУ.

За это Национальный банк четко прописал признаки, по которым обменники и финансовые учреждения обязаны принимать купюры:

частичная потеря краски на изображениях или уменьшение жесткости бумаги;

оттиски штампов или печатей, надписи, общая площадь которых не превышает 200 мм2;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждая;

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук диаметром не более 1 мм каждый.

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