Он заступил на смену всего за несколько часов до своей гибели

Ночью 19 июля во время выполнения служебных обязанностей в ДТП погиб Дмитрий Сапога - патрульный полицейский Херсонской области.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

Предварительно известно, что патрульный остановил водителя фуры, который переправлял груз. Водитель другого грузовика DAF выехал на дорогу и, не успев сманеврировать и затормозить, въехал в служебный автомобиль копов, рядом с которым стоял Сапога.

Травмы, которые он получил от наезда транспортного средства, оказались несовместимыми с жизнью. Полиция Херсонской области проводит следствие о причинах смертельного ДТП.

Дмитрия не дождались дома родные - у него остались родители, а также брат и сестра.



Стоит отметить, что это не первая смерть патрульного во время служебных обязанностей, которая произошла в июле. Так, недавно полицейский Александр Корж попал в аварию во время выполнения служебных обязанностей и погиб.

Он работал старшим оперуполномоченным Волновахского районного отдела полиции в Донецкой области.

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