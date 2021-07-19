Скорая, следственно-оперативная группа и ювенальные инспекторы полиции выехали на место, но было поздно

Во время отдыха семьи на берегу водоема пропал ребенок. 6-летнего мальчика пытались разыскать, но безрезультатно. Это произошло вечером 17 июля возле села Тарасовка в Житомирской области.

Об этом рассказали в полиции Житомирской области.

Правоохранители прибыли на место и выяснили, что у водоема в тот день отдыхали две подруги со своими детьми. Дети плескалась в воде, а когда внезапно поднялся ветер и испортилась погода, женщины решили завершить прогулку. Пока дети выходили на берег, их матери собирали вещи.

Через несколько минут оказалось, что среди детей нет 6-летнего мальчика. Испуганная мать начала звать его, но ребенок не отзывался. Самостоятельные поиски тоже ничего не дали. Никто из взрослых или детей не видел, выходил ли мальчик из воды.

Никто не остался равнодушным к событию и среди отдыхающих. Люди ныряли, насколько могли, обследовали заросли в воде в надежде обнаружить ребенка. Однако ребенка так и не нашли в тот вечер.

Утром следующего дня спасатели обследовали водоем и обнаружили тело 6-летнего мальчика. Причину смерти установят судебно-медицинские эксперты.

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