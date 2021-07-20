На Буковине мужчина поджег дом, в котором находился ребенок

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Черновецкой области.



Инцидент произошёл вечером, 18 июля. К правоохранителя обратилась местная жительница и сообщила, что ее брат поджег комнату в ее доме.

На место сразу же выдвинулись сотрудники полиции и выяснили, что между братом и сестрой возник конфликт из-за наследства. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой 23-летний мужчина нанес своей сестре несколько ударов канистрой с горючим, а после облил дом и поджег его.

Как раз в тот момент в одной из комнат находилась 4-летняя дочь пострадавшей, которая смотрела телевизор.

Женщина успела вынести ребенка из горящего дома, а ее брат скрылся с места преступления.

Правоохранители нашли поджигателя. Он пошел домой и закрылся там. Его задержали и сейчас он находится в СИЗО.

Следователи полиции уже сообщили задержанному о подозрении. Устанавливаются более подробные обстоятельства произошедшего.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове, во время тушения пожара спасатели нашли тело 88-летнего владельца дома.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.









