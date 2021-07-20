На Херсонщине в летнем лагере вожатая издевалась над ребенком

Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в сюжете "Магнолия ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел в одном и из оздоровительных детских заведений поселка Лазурное. Как оказалось, методы воспитания здесь совсем не детские.

Очевидцам удалось заснять как одна из вожатых заламывала руки мальчику, лежавшему на полу.



Все происходило на глаза у других детей.



У тех, кто снимал видео наконец-то лопнуло терпение и мальчика освободили из "захвата" вожатой.

Извинений или раскаяния от воспитательницы они не услышали:



"У меня из-за этого ребенка трижды психологический срыв был", - объяснила свой поступок девушка.

О произошедшем разузнали в полиции и сейчас проводится проверка, в результате которой будет приниматься решение о наказании виновных.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.