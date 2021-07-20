На Киевщине произошел конфликт между работодателем и рабочим
Как передает Politeka.net, детали инцидента сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook.
К правоохранителям поступило сообщение, что на одной из улиц деревни Бышев началась стрельба.
Прибывшие на место полицейский выяснили, что к владельцу местной фирмы по сверлению скважин пришел наемный рабочий с требованием выдать зарплату за проделанную работу.
Между мужчинами возникла словесная перепалка, в результате которой работодатель схватился за охотничье ружье и начал стрелять.
Стрелка удалось задержать. По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.
Теперь бизнесмену грозит тюрьма на срок от трех до семи лет.
Правоохранители устанавливают более подробные обстоятельства произошедшего.
Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.
Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
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