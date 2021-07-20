На Киевщине произошел конфликт между работодателем и рабочим

Как передает Politeka.net , детали инцидента сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook.

К правоохранителям поступило сообщение, что на одной из улиц деревни Бышев началась стрельба.

Прибывшие на место полицейский выяснили, что к владельцу местной фирмы по сверлению скважин пришел наемный рабочий с требованием выдать зарплату за проделанную работу.

Между мужчинами возникла словесная перепалка, в результате которой работодатель схватился за охотничье ружье и начал стрелять.

Стрелка удалось задержать. По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

Теперь бизнесмену грозит тюрьма на срок от трех до семи лет.