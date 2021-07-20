На Донеччине напали на врачей скорой помощи





Инцидент произошел вечером, 18 июля в Славянске. Как передает Politeka.net , об этом сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.Инцидент произошел вечером, 18 июля в Славянске.

К медикам поступил вызов о человеке, который находится без сознания. Незамедлительно бригада "скорой" отправилась на место, но их ждал неприятный сюрприз.

Пока фельдшер оказывала помощь пострадавшему, один из его знакомых "сквернословил и плевал в лицо".

После оскорблений в сторону врача дебошир перешел к активным действиям: бросал камни в авто "скорой" и пытался вытащить водителя из салона.

Терпели издевательство медики пол часа. После случившегося фельдшером было подано заявление о нападении в полицию.