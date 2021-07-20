На Донеччине напали на врачей скорой помощи
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел вечером, 18 июля в Славянске.
Инцидент произошел вечером, 18 июля в Славянске.
К медикам поступил вызов о человеке, который находится без сознания. Незамедлительно бригада "скорой" отправилась на место, но их ждал неприятный сюрприз.
Пока фельдшер оказывала помощь пострадавшему, один из его знакомых "сквернословил и плевал в лицо".
После оскорблений в сторону врача дебошир перешел к активным действиям: бросал камни в авто "скорой" и пытался вытащить водителя из салона.
Терпели издевательство медики пол часа. После случившегося фельдшером было подано заявление о нападении в полицию.
Стоит отметить, что по данным МВД, в течение 2015-2020 годов было зарегистрировано 2056 уголовных дел после нападений на медиков.
Также в Украине предложили ужесточить наказание за угрозу жизни врачам до тюремного заключения на 2 года, а за нанесение побоев легкого или средней тяжести — до 5 лет.
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