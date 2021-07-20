Полиция разыскивает несовершенолетнюю жительницу Житомирской области

17-летняя девушка Виктория Печенюк уехала в Киев на заработки 9 июля и перестала выходить на связь с родными и близкими. Мать Вики говорит, что поддерживала с дочкой регулярный контакт по телефону. Однако несколько дней назад ребенок перестал выходить на связь.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

19-го июля мать Виктории обратилась за помощью к правоохранителям, ведь 17-летняя девушка несколько дней не отвечает на телефонные звонки и сообщения.

Приметы 17-летней Виктории Печенюк: ее рост примерно 155 см, телосложение - худощавое, глаза - темного цвета. Хотя волосы девушки короткие и рыжие, она может носить белокурый парик.

Девушка была одета в белые шорты, белую блузу с вышитыми цветками красного цвета, белые кроссовки и бейсболку белого цвета.

В полиции призывают всех кто ее видел или обладает любой информацией о месте нахождения Виктории Печенюк, обратиться по телефону (097) 738-22-51 или сообщить на спецлинию "102" или в ближайшее отделение полиции.

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