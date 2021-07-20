В Днепре разоблачили преступную группировку, которая "зарабатывала" на детях
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Telegram-канале МВД Украины.
Правоохранители выяснили, что шесть человек разработали четкий план действий, чтобы присвоить средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития.
"Кредитные средства были предназначены для внедрения энергоэффективных мероприятий в школах и дошкольных детских учреждениях Днепра, а именно – замена окон, ремонт кровли, утепление фасадов, замена теплооборудование", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, все работы выполнялись по завышенной стоимости.
Более того, ремонты делали из ненадлежащих материалов. Всего было нанесено ущерба на четыре с половиной миллиона гривен.
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Стоит отметить, что по данным сервиса Numbeo, который формирует Индекс преступности, Украина по состоянию на 2021 год занимает 54 место в мире (из 135) по уровню преступности.
В Европе по этому показателю наша страна оказалась на третьем месте после Беларуси и Франции.
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