С 1 сентября снова начнется обучение в Украине

В МОН рассчитывают на вакцинацию большинства педагогов до 1 сентября, чтобы начать обучение в традиционном формате. При этом элементы "дистанционки" так или иначе будут.

Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, пишет "Укринформ".

Она также рассказала, что МОН будет расширять Всеукраинскую школу онлайн, будут больше использовать смешанный формат обучения. При этом она уточнила, что начало обучения будет зависить от эпидемической ситуации в стране.

Мандзий также заговорила насчет возможности вакцинации против коронавируса детей в возрасте от 12 лет. И пояснила, что такие решения будет принимать Министерство здравоохранения. Сейчас дети не подпадают под обязательную вакцинацию.

В настоящее время хоть в приоритете программы иммунизации является взрослое население, Минздрав готовится к вакцинации подростков против COVID-19.

Между тем, в Украине с 21 июля стартует пятый этап вакцинации от коронавируса, когда будут прививать всех желающих с 18 лет.

Напомним, украинские школьники не смогут продолжать обучение в 10-11 классах.

Как сообщала Politeka, в винницкой школе педагог кричала и угрожала ребенку с инвалидностью.

Также Politeka писала, что вступительная кампания 2021, МОН запускает горячую линию: все контакты для абитуриентов.