По словам специалиста, уже 21-июля Украина станет одной из самых дождливых стран в Европе.

Как передает Politeka.net , об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

Температура воздуха опустится до 22-27 градусов со знаком "+", на востоке, Днепропетровщине, Херсонщине и в Крыму "поджарит" до +34.

"Местами может вальнуть такой несмешной ливень, что затопит серьезно", - прогнозирует синоптик.

По словам синоптика, осадки обойдут стороной лишь Волынь и южные регионы Украины, но в остальных областях возможны крайне негативные последствия непогоды.

Кроме того, Диденко предупреждает, что из-за скачков атмосферного давления у гипертоников возможны проблемы со здоровьем.

Синоптики украинского гидромедцентра также сообщают, что 21 июля почти во всех регионах ожидаются осадки в виде гроз, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности.