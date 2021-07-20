В Украину в ближайшую неделю придет похолодание

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, уже 21-июля Украина станет одной из самых дождливых стран в Европе.
"Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть нашей территории", - сообщила Диденко.
По словам синоптика, осадки обойдут стороной лишь Волынь и южные регионы Украины, но в остальных областях возможны крайне негативные последствия непогоды.
"Местами может вальнуть такой несмешной ливень, что затопит серьезно", - прогнозирует синоптик.
Температура воздуха опустится до 22-27 градусов со знаком "+", на востоке, Днепропетровщине, Херсонщине и в Крыму "поджарит" до +34.

Кроме того, Диденко предупреждает, что из-за скачков атмосферного давления у гипертоников возможны проблемы со здоровьем.
Синоптики украинского гидромедцентра также сообщают, что 21 июля почти во всех регионах ожидаются осадки в виде гроз, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.

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