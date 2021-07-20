Во Львове трагически погиб подросток

Как передает Politeka.net, подробности случившего рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел 19 июля. В центре города произошел обвал стены одного из домов, где находились рабочие. Тогда под завалами нашли тело мужчины.

Как выяснилось, погибшим оказался несовершеннолетний парень, которому только осенью должно было исполнится 18.

Вероятно, причиной обвала стали проливные дожди, которые проходят в городе после длительной жары.

Как рассказали в ГСЧС, тело парня обнаружили под завалами на глубине полметра.



Стоит отметить, что согласно законодательству Украине запрещено принимать несовершеннолетних. К таким работ относятся:

тяжелые работы;

работы с вредными или опасными условиями труда и подземные работы;

выполнения ночных, сверхурочных работ и работ в выходные;

работы при которых необходимо поднимать и перемещать вещи, масса которых превышает установленные для таких лиц предельные нормы.

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